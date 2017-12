Buduća princeza ponovo "krši pravila", sada vjenčanicom

Za razliku od vojvotkinje Kejt Midlton, buduća princeza Megan Markle odabraće nešto moderniju i seksepilniju vjenčanicu za svoj najljepši dan u životu.

Dok se britanska kraljevska porodica obično odlučuje za tradicionalni dizajn, glumica Megan Markl ne odustaje od svog jedinstvenog i modernog stila.

To dokazuje i pisanje svjetskih medija da je Megan poželjela da izgled njene vjenčanice osmisli izraleska dizajnerka Inbal Dror.

Inbal je već potvrdila da ju je kraljevska porodica kontaktirala, te joj najavila da će Markleova možda nositi vjenčanicu sa njenim potpisom, piše "Dejli Mejl".

Odmah potom, portal "TMZ" objavio je skice haljina koje bi Markl mogla da nosi, naravno, ako zadovolji visoke kriterijume buduće princeze, koja je poznata kao dama od stila.

Kao što možete da vidite na slikama, haljine ove dizajnerke su poznate po seksepilnim krojevima koji naglašavaju žensku figuru, poigravanju sa proporcijama, ali i korišćenju najfinijih materijala, poput svile i čipke.

Could these be Meghan Markle's wedding dress sketches? The drawings, by Israeli designer Inbal Dror, were reportedly requested by Palace officials last week. pic.twitter.com/ae5DyVTlT3