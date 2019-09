Čabarkapa: Nisam pretukao Islanđanina, zamenjen mi je identitet

Aleksandar Čaparkapa (39) porekao je da je pretukao i opljačkao državljanina Islanda S. B. (54) u Kaluđerici.

On je za "Kurir" rekao da ga je policija privela, ali ubrzo i pustila na slobodu.

"To se desilo pre par dana, kada me je policija privela zbog navodnog krivičnog dela. Pustili su me kući posle dva sata, jer je utvrđeno da mi je zamenjen identitet. Zapravo, čovek koji je opljačkao stranca koristio je isti automobil kao i moj, odnosno audi A6", kaže Čabarkapa i dodaje:

"I policija, kao i tužilac utvrdili su da to nisam ja uradio, što je potvrdio i sam Islanđanin koji me nije prepoznao kao nekog ko ga je napao i opljačkao", rekao je Čabarkapa za "Kurir".

Podsjetimo, državljanin Islanda je pretučen i opljačkan, nakon čega je prevezen u Urgentni centar, gdje su mu konstatovane lakše tjelesne povrede.

Aleksandar Čabarkapa poznat je kao otac kćerke rijaliti učesnice Aleksandre Subotić.

Čabarkapa je odranije poznat policiji, a hapšen i zbog fizičkog nasrtaja na Aleksandru Subotić.