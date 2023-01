Ćana: Razmišljam da promijenim ime

Popularna pjevačica narodne muzike Stojanka Mitrović Ćana postala je omiljeni gost i pravo iznenađenje na raznim veseljima, a popularna je i među mlađom publikom prije svega preko društvene mreže Tik Tok jer većina njenih snimaka postane viralna.

Pjevačica ima veliku pomoć i podršku sina, a kako je sve češće gost iznenađenja na raznim veseljima razmišlja da promijeni ime.

"Sin me podržava i pomaže mi koliko god može. Pošto ne mogu da ispratim sve poruke i pozive on me obavještava kada imam nastupe. Stalno sam gost iznenađenja na nekim slavljima, stalno ulazim na neke neobične nečine na nastupe, iz kamiona, sa nekih stepenica, balkona, pa bih mogla da promijenim ime u Iznenađenje", našalila se Ćana.