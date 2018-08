Ćerka Stiva Džobsa: Bio je okrutan i užasan

Ćerka Stiva Džobsa njega opisuje kao okrutnu osobu koja je uspjela u životu. Kaže da je njegovo ponašanje bilo nepodnošljivo ljudima oko njega - radnicima, poslovnim partnerima, ali i porodici i prijateljima. Knjiga "Small fry" sa svim njenim sjećanjima na uspješnog oca izlazi 4. septembra, a Biznisinsajder donosi detalje.

Najstarije dijete pokojnog osnivača "Apple" Stiva Džobsa, Liza Brenan - Džobs, koju je dobio sa 23 godine i negirao očinstvo dok nije potvrđeno DNK analizom, kaže da je sa majkom živjela u siromaštvu i da joj je otac rijetko poklanjao pažnju i nakon priznavanja očinstva. Kad ga je sud primorao da plaća alimentaciju, prvo je osigurao da slučaj protiv njega bude gotov prije nego što je javno objavio Appl i postao multimilioner.

U knjizi piše između ostalog da se Lizina majka Kristin Brenan nije osjećala prijatno da ih ostavlja same jer je Stiv Džobs navodno jednom prilikom sa devetogodišnjom Lizom pričao o tome šta je privlači u seksu. Kada je kao tinejdžerka otišla da živi sa njim zabranio joj je da vidi majku šest mjeseci, a kad se požalila ocu i maćehi da se osjeća usamljeno i zamolila ih da joj požele laku noć pred spavanje, Stiv Džobs joj je rekao "mi smo hladni ljudi".

Ona piše i da je Džobs jednom za vrijeme seksa sa svojom ženom tražio da Liza bude u sobi i prisustvuje "porodičnom momentu". U više navrata joj je oduzimao novac i govorio da neće ništa dobiti od njega. Kada je Liza postala aktivna u srednjoj školi, da se takmiči u studentskoj vladi, otac joj je zamjerio što ne provodi više vremena sa porodicom. "Ovo ne funkcioniše. Ne uspijevaš kao član ove porodice", govorio joj je. U jednom momentu komšije su bile toliko zabrinute za Lizu da su joj pomogle da se odseli i da plati za koledž.

Sve su to izvučeni navodi iz knjige, čija je suština da je Stiv Džobs poslovno imao nevjerovatno dostignuća, ali da je isto toliko bio okrutan.

Lizina sjećanja na taj period života dramatično se razlikuju od sjećanja druge Stivove supruge Loren Paule Džobs i njegove sestre, a sama Liza kaže da joj nisu cilj osude, već da oprosti ocu i krene dalje.

"Na kraju - da li su njegiova poslovna dostignuća nadmašila okrutnost prema drugima? Ne znam. Znam da često slavimo ljude zbog njihovih postignuća bez bližeg pogleda kakva su ljudska bića i kako njihove poslovne i lične ambicije utiču na ljude širom svijeta", piše njegova ćerka.

Ona je na svom tviter nalogu najavila da će knjiga biti objavljena za nedjelju dana i da je nervozna zbog toga.

This is a staggering tale of child abuse, and the fact that the author doesn't recognize the it and the reporter treats it as mercurial cruelness rather than the archetypal pattern of abuse is the saddest part of all.https://t.co/Hx1KuaKJsx