Dadi Polumenti eksplodirala petarda u ruci, završio u hitnoj pomoći

Dado Polumenta povrijedio je prste dok je bacao petarde. On je svoje fanove obavijestio o povredi koja ga je zadesila i tom prilikom upozorio ljude da ne rade isto što i on.

- Sa ovom fotografijom sam želio da napravim apel na sve ljude koji vole da bacaju petarde a pogotovo na djecu, nisu to više petarde kao sto su bile kada sam ja klinac bio, ovo su kineski proizvodi većinom i totalno su loši i opasni po život... Ja sam dobro prošao sa ova dva prsta sa 30 konaca, ne daj Bože da je to bio moj Dorijan ili i neko mlađe dijete, ruku bi mu raznijelo, jer se eksplozija dešava prije vremena... Bukvalno da ne stigne čovjek iz ruke da je izbaci. A imaju takvu moć razaranja kao dinamit... U Novom Sadu je bilo na hitnoj dosta ljudi i mlađih i starijih i u boljem i u gorem stanju od istog. Čisto da podijelim ovo iskustvo, možda će nekog spasiti ili bar podučiti da obrati pažnju... Hvala od srca ekipi sa hitne, posebno Duletu (kolegi) koji me ušivao i hvala dragom Bogu spasao oba prsta. Voli vas vaš Dado i ne igrajte se sa ovim stvarima, zaista su opasne po život - napisao je Dado u opisu slike.