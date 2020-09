Danica Maksimović u 68. godini oduševila fanove vitkom linijom

Sutra je najvažnija stvar u životu... Sutra nepogrešivo dolazi u ponoć. Sutra je savršeno kad stigne i daje nam se u ruke. Sutra je nada da smo naučili nešto od juče. #johnwayne #vacation #sea #enjoyment #sky #beautifulday #beach #pool #swimsuit #turkey #mediteraneansea

