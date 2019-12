Dara Bubamara: Moj sin ne ide u ove seljačke škole, već u privatnu

Dara Bubamara u jednom od poslednjih intervjua navela je da se ne plaši da će njen sin biti razmažen, iako se ona i njen bivši suprug Milan trude da mu ispune svaku želju.

"On nema na koga da bude loš, a u radu je već previše vredan. Igra fudbal, ide na džudo, od ujutro do uveče je u školi, govori tri jezika i svira klavir. Zar to nije dovoljan poklon majci da dete sa 10 godina sve to već zna?", rekla je Dara za "Kurir".

Ona se osvrnula i na obrazovanje svog sina, budući da je uslIJedilo pitanje da li je nekad imao neprijatnosti u školi zbog toga što mu je mama javna ličnost.

"Ne, on ne ide u ove seljačke škole, već u privatnu školu, gde su deca uspešnih roditelja, političara i sportista. Nisu glupa seljačka zavidna deca, nego su pametna i znaju ko je Dara Bubamara. To su deca koja kažu: "Tvoja mama je vrh!" Moj Kosta bi u tom slučaju nekome udario šamar i rekao mu: "Ne obraćaj mi se više." Psihički je jak, zna sve probleme koje je majka imala i o tome smo razgovarali. Imamo otvoren odnos", odgovorila je Dara i izazvala oprečne reakcije.