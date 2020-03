Dara Bubamara o samoizolaciji: Fali mi da negdje potrošim novac

Pjevačica Dara Bubamara pričala je za "Srpski telegraf" da je odustala od "hrabrosti" i da se protiv korona virusa bori strogom samoizolacijom.

Nakon što je više puta nastupila s maskom, i najavila da nastupe neće otkazivati, Dara se ipak predomislila i savjetuje i drugima da ostanu kod kuće.

"Prvo sam mislila, nije strašno, ali kada je postalo ozbiljnije, stvarno sam u jednom trenutku mislila da sanjam. Probudim se, mislim da je san ovo što nam se dešava. Poručujem ljudima da ne padaju u neku depresiju sada u samoizolaciji, meni, eto, prija da slušam Selin Dion," rekla je Dara.

"Nedostaje mi da se normalno druži s ljudima, ja sam hiperaktivna i na estradi sam broj jedan. Nije sve u novcu, ali mi fali da ga istrošim negde... Bitno da smo živi i zdravi, sve ostalo će doći," rekla je ona za "Srpski telegraf".

Dara, za razliku od mnogih kolega, ne objavljuje klipove o koroni na Instagramu.

"Nije mi momenat za to, ne osuđujem one koji to rade, ali jednostavno mi trenutno nije do toga. Ne mogu kao nešto da pevam, treba da prođe malo vremena, kada bude bilo bolje narodu," rekla je ona.

"Isplanirala sam sebi čitave dane, treniram u dvorištu, radim domaći sa sinom... Možda je ovo bila i poruka od Boga, da treba malo da sednem i da se odmorim," rekla je ona.