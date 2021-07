Dara Bubamara zanosnim tijelom izazvala "buru" na Instagramu

Pjevačica Dara Bubamara nakon Turske odmara u Crnoj Gori, gdje pokazuje svoje zanosno tijelo na koje bi malo ko mogao da ostane ravnodušan.

Dara je pozirala u malenom crvenom bikiniju, dok se preplanula i "mokra" baškarila u bazenu, ali i van njega.

Ono što su mnogi primijetili jeste da je Bubamara drastično smršala i da nikada brutalnije nije izgledala u bikini izdanju.

"Bomba", "Predobra", "Daro, da li hoćeš da mu budeš devojka", "Nikad bolje nisi izgledala", "Baš si smršala", "Kakva mačka", "Goriš", neki su od komentara, prenosi "Telegraf.rs".

Podsjetimo, Dara uživa u ljubavi sa 21 godinu mlađim Tonijem, a kako je više puta isticala, njima razlika u godinama ne predstavlja nikakvu prepreku.

"On ima u glavi 45, a ja 25 (smijeh). Meni to nije bilo bitno, stvarno. To je normalno u svetu, naravno da je kompliment, ali niko ne priča o godinama, to je ljubav. Jedino je u Srbiji tabu. A u stvari privatno, neke žene koje nisu javne ličnosti, jao, jao... Mene je baš briga za druge, ja radim šta hoću i šta želim, to je ključ mog uspeha. Ja nikad nisam živela lažno", rekla je ranije Dara.