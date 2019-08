Darka Lazića napušta vjerenica?

Darko Lazić se očigledno još uvijek nije opametio po pitanju svog zdravlja i stila života, a njegovog vjerenici Marini Gagić dosadilo je njegovo ponašanje. Marina je zaprijetila Darku da će ga ostaviti ukoliko se ne uozbilji i ne povede računa o svom zdravstvenom stanju, koje je sve lošije zbog prekomjerne kilaže.

Marina ga je ucijenila da mora da smrša i da prestane da konzumira alkohol i obećala mu da će mu oko svega pomoći, a ukoliko se to ne desi napustiće ga.

“Darko i Marina se mnogo svađaju u posljednje vrijeme. On to sve okreće na šalu, ali uopšte nije tako naivna situacija. Marina je bila uz njega u najgorim trenucima i tokom višemjesečnog oporavka, koji nije bio nimalo lak, a pritom se još uvijek nije potpuno oporavio. Milion puta ga je opominjala da mora da pazi na sebe, da se odmara, da pazi šta jede, da ne konzumira alkohol više, Darko se složi, a onda nastavi po svom”, započinje priču izvor blizak paru i otkriva zbog čega Marina prijeti Darku odlaskom.

”Otkako je došla kući sa malenim Aleksejem iz porodilišta, Marina se adaptira na život jedne majke i maksimalno je posvećena sinu, dok je Darko stalno u pokretu i nastavlja po starom. Ona se nadala da će se malo skrasiti kada dođe sin u kuću, ali Darko kao da je nepromjenljiv. Kada je vidjela kuda to vodi, rekla mu je: “Dosta sam te trpjela. Tvoje ponašanje je nedopustivo. Ako nisi dobar za sebe, nisi dobar ni za mene i dijete. Prestani da ločeš više s drugarima i da se igraš sa životom i pod hitno sredi ishranu. Ne mogu da te gledam kako se uništavaš”. On je prvo negirao da je njegovo ponašanje toliko loše, a kada je vidio koliko Marinu sve to potresa, obećao joj je da će dati sve od sebe i da je neće razočarati”, zaključio je izvor.

Darko je priznao da mu nimalo nije lako, kao i da je svjestan da se mnogo ugojio i da to nije dobro za njegovu protezu, koju ima u kuku, i za kompletno njegovo stanje. Takođe, pjevač je potvrdio da ga Marina često kritikuje i da imaju rasprave zbog toga, ali nije želio da zalazi u detalje.

“Tačno je da me Marina najviše kritikuje zbog kilaže, a poslije nje i moji roditelji. To su ljudi koji mene vole i ja sam svjestan da nije dobro što sam se ovoliko ugojio, ali ću probušiti kašiku”, kaže Darko i dodaje da je ženi dao obećanje da će se više potruditi.

“Obećao sam da ću smršati, ali nikako mi ne ide. Moraću malo više da se uozbiljim, inače, ode žena. Kao što svi kažu, trebalo bi malo više da se ugledam na nju, ona izgleda kao da se nije ni porodila, stvarno vodi računa o sebi i ponosan sam na nju”, iskren je Lazić.

Podsjećamo, Darko je nakon stravičnog udesa koji se desio prošle godine u oktobru smršao 25 kilograma. Nakon oporavka je izašao kući i veoma brzo povratio staru kilažu, šta više i nabacio koji kilogram preko. Lazić se vratio starim navikama i zaboravio kakav je pakao preživio.

Miloš Poleksić, Lazićev glavni doktor otkrio je da je Darkovo stanje zabrinjavajuće i da nikako ne valja što se ne pridržava savjeta ljekara i što se previše ugojio.

“Darku zbog zdravlja nikako ne odgovara ovaj višak kilograma što je nabacio u posljednjih nekoliko mjeseci. On treba da ima kilažu koja odgovara njegovoj visini, ništa preko toga. Dok smo bili u kontaktu sa njim, kada se liječio u banji i bio pod mojom kontrolom, ja sam mu na vrijeme predočio da treba da vodi računa o tome da se ne ugoji, jer bi svakako prekomjerna kilaža prolongirala njegov oporavak. Što znači da sadašnja Darkova kilaža mnogo usporava njegov oporavak”, rekao je zabrinuto doktor Miloš.

(ekskluziva.ba)