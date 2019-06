Darko Lazić: Otarasio sam se zla od žene

Ana Sević i Darko Lazić su nedavno zvanično stavili tačku na bračnu zajednicu iako već godinu žive odvojene živote s novim partnerima.

Kako će pjevač kroz nekoliko dana postati otac i drugog djeteta, koje nosi Marina Gagić, on je u jednom intervjuu pričao o njoj poletno, ali je raspoloženje promijenio kada je novinar spomenuo njegovu bivšu suprugu.

"Molim te, odmah ću se ograditi. Neću ni u jednom trenutku da poredim Marinu i Anu. Pa to bi bilo kao da ja tebi tražim da uporediš nešto neuporedivo. Mani me toga. Otarasio sam se zla od žene. Život me nagradio i sada neću da spominjem bivšu suprugu ni u kom kontekstu. Prošli život je iza mene, živim novi. Ovo je moj novi život - Marina i naš sin Aleksej. Mogu da pričam samo o Marini", kazao je Lazić za "Svet".

Marini nije ugađao ništa specijalno.

"Priznajem, nisam joj ugađao ništa specijalno, nema neke prohtjeve. Da se ne lažemo, ona izgleda kao što bi svaka žena poželjela da izgleda u trudnoći. Ona mi zaista odgovara u svemu, mlađa je od mene osam godina, ali totalno se poklapamo", kazao je Darko Lazić.