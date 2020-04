Darko Lazić: Sa Ljubom Aličićem zdrava distanca

Pjevač Darko Lazić je otkrio u kakvom je sada odnosu sa kolegom Ljubom Aličićem.

Podsjetimo, u javnosti su bile plasirane razne priče o njihovom odnosu, međusobne prozivke, a sada je Darko na to stavio tačku.

"Ja znam šta se provlači po novinama, ja zaista sa tim čovekom niti sam imao svađu, niti smo se zamerili. Video sam te natpise u novinama i sad je zdrava distanca. Imam informaciju da to jeste tačno što je bilo u novinama, ali ja za tog čoveka nemam šta loše da kažem, volim njega, volim njegove pesme i to je to", rekao je Darko u emisiji Amidži Šou.

Podsjećamo, Ljuba Aličić je ranije rekao da ako Darko Lazić ne ostavi piće od njega nema ništa. Više o tome na OVOM LINKU.

Kasnije je Ljuba Aličić opleo i po drugim kolegama, među kojima su Darko Lazić, Ana Bekuta, Dragan Stojković Bosanac, Džej Ramadanovski i Dragan Kojić Keba.

