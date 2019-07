Darko Lazić bijesan zbog poteza bivše žene

Pjevač Darko Lazić nedavno se nije pojavio na proslavi rođendana kćerke Lorene, koju je organizovala njegova bivša žena Ana Sević.

Sada je Lazić riješio da otkrije medijima razlog što nije prisustvovao žurki njegove mezimice. Kako kaže, kriva je Ana.

“To je moja bivša žena sve lepo namontirala. Da me pljuju novinari… Trebalo je da pravimo rođendan Loreni krajem juna, s tim što sam ja rekao da to ne bude vikend, jer je vrlo moguće da ću raditi. I kad se saznalo da radim, zakazao se rođendan i nije moglo da se pomeri. Uostalom, neću ništa da pričam, to je njena stvar, svi znamo…”, naveo je Darko Lazić za “Telegraf”.

“Ja ću svom detetu napraviti rođendan kada stvarno i jeste, 10. jula, u igraonici i ovde, tako da ću sve to obeležiti kako treba”, istakao je Darko čija je nedavna izjava da je “kćerkica lepa vest, ali sin je nešto posebno”, izazvala je različite reakcije, ali Darko ostaje pri tome.

“Sin je sin, naravno. Svaki otac bi želeo da ima sina. KĆerkica je nešto drugo, to je posebna ljubavć”, kazao je Lazić.

(Story.rs)