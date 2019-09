Darko Lazić otkrio koliki je bakšiš dobijao i šokirao fanove

Poznato je da neki popularni pjevači hrpu novca dobijaju na nastupima.

Osim redovnog honorara značajan novac im donose i bakšiši.

Rijetko koja zvijezda priča o svom bakšišu, ali ne i Darko Lazić koji je otkrio koji je najveći bakšiš koji je dobio u svojoj karijeri.

"Mislim da je bilo oko 50.000 do 80.000 evra za jedno veče. Prošla su zlatna vremena za bakšiše jer sada nije više kao što je bilo nekada. Ja se nikada nisam stidio što pjevam na romskim veseljima jer su tamo uvijek bilo najveći bakšiši.Možda će me mnogi ljudi mrziti nakon ove emisije ali ja sam samo iskren i ne foliram se", rekao je on na kraju u emisiji "Glamur Specijal", a prenosi "Alo".