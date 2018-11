Darko Lazić postaje otac

Poslije ozbiljnog udesa koji mu se dogodio prije gotovo mjeseca dana i u kojem je teško povrijeđen, pevač Darko Lazić ima razloga za radost. Njegova djevojka Marina Gagić je u drugom stanju, a pjevač će postati otac po drugi put.

Radosne vijesti potvrdila je i Darkova mama Branka.

"Jeste. Istina je. Nismo mi ni hteli to da krijemo ali nismo imali potrebu da to saopštavamo mi, već smo hteli da to Darko saopšti kad izađe iz bolnice i kad mu bude bolje. Smatrali smo da to treba da bude njegova odluka. Ali dobro, eto, nekako se saznalo. Za trudnoću smo znali mi i Ana", ispričala je Branka u razgovoru za Epsreso.rs.

S obzirom na to da je Darkovo zdravstneo stanje dugo bilo kritično, porodica se na sve načine trudila da zaštiti trudnu Marinu od daljeg stresa i pritiska javnosti.

"Marina je okej, nije pod stresom, super podnosi trudnoću i sve ostalo. Trudna je tek šest, sedam nedelja. Zna i Darko, odmah smo mu rekli. Preserećan je, zaplakao se kad je čuo, i rekao da sada ima još jedan razlog da se bori i da što pre ozdravi", rekla je pjevačeva mama.

Darko iz braka sa pjevačicom Anom Sević ima kćerkicu Lorenu.