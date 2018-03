Dejana ostavila Džumhura zbog srpske pjevačice

Postoji nešto mnogo moćnije i od šminke, frizure, guste i duge nadogradjene kose i trepavica, veštačkih noktiju, grudi, usana...SAMOPOUZDANJE. Svest o tome koliko si zapravo neodoljiv zbog svega onoga što nosiš u sebi i znanja koje poseduješ. Talenata koji su tvoje najjače oružje. Sposobnosti da pronadješ put do onoga što si oduvek želeo, ta čudesna “mapa” koju je crtala želja...ona je nepogrešiva. Samo strah može da zavara te tragove...Strah je neprijatelj naših snova. I naš ljuti protivnik. Jedino samopouzdanje i ubedjenje da to što radiš - radiš savršeno, mogu da pobede strah. Rad na sebi i ponavljanje...a za sve nesavršenosti šarm je najbolja šminka. #našminkajSeŠarmom ! Tek onda ide regularni make up

