"Diznijeva" princeza režirala pornografski film

​Glumica Bela Torn, koja je počela karijeru u "Diznijevim" ostvarenjima, oprobala se u rediteljskim vodama, radeći za popularni pornografski sajt "Pornhab".

Pornhabovom serijalu "vizionarskih reditelja" pridružila se i Bela Torn sa ostvarenjem Ona i on (Her & Him).

Na Pornhabovom kanalu na youtube, novopečena rediteljka rekla je da je isprva željela da napravi božićni horor film, ali da se umjesto toga odlučila da snimi „divan, eteričan film“, javlja RTS.

„Srećna sam što je Pornhab želeo da mi da šansu i producira ovo sa mnom. Ljudi se plaše da naprave ovakav film kada je u pitanju odnos dominacije i submisivnosti između muškarca i žene i kako takav odnos može vrlo brzo da se pokvari“, rekla je rediteljka.

Potpredsjednik Pornhaba Kori Prajs rekao je da se radi o nekoj vrsti modernističke i seksualno eksplicitne verzije Romea i Julije.

To je možda i logično imajući u vidu da je Bela Torn karijeru počela glumeći u brojnim „Diznijevim“ ostvarenjima.