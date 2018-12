Džoan Kolins šokirala izjavom: Mrtva sestra me prati svuda

Britanska glumica Džoan Kolins (85) izgubila je sestru prije nešto više od tri godine. Spisateljica Džeki Kolins preminula je od raka dojke, a bolest je krila čak šest godina. Ni sama Džoan nije znala da joj je sestra teško bolesna, ali misli da je to možda i bolje.

"Za bolest je rekla samo svojim ćerkama. Hvala Bogu, meni nije rekla. Nije htjela da je iko žali, a to se najčešće dogodi kada ste bolesni", priznala je u intervjuu za Gardian.

Kako prenosi Story.hr, Džoan je u intervjuu rekla da je stalno slijedi mušica za koju vjeruje da je to zapravo njena preminula sestra.

"Vjerujete li da mušice ili leptiri mogu biti stare duše, ljudi koje ste poznavali? Oko mene je uvijek jedna mušica i vjerujem da bi to mogla biti moja sestra. Znam da to zvuči jako čudno, a ne znam vjerujem li uopšte u život nakon smrti. Čudno je da me nekoliko puta nedjeljno, bez obzira na to jesam li u Francuskoj, Londonu ili Los Anđelesu, uvijek prati ta mušica. A možda je samo trulo voće negdje u kuhinji… Ne znam", rekla je Džoan.

Jednom prilikom, Džoan je rekla da se divi sestrinoj hrabrosti i da joj nimalo ne zamjera što je od nje krila bolest.

Iako se udavala čak pet puta, Džoan ne krije da je tek u braku s 31 godinu mlađim pozorišnim rediteljem Persijem Gibsonom (53) pronašla pravu sreću. Za petog supruga udala se 2002., a par je ove godine proslavio 16. godišnjicu braka.

"Nećete se uvijek slagati oko svega, ali prvenstveno morate uživati u njegovom društvu i obrnuto. Persi je nevjerovatan muškarac, dobar i nježan", opisala je svog supruga u intervjuu koji je nedavno dala za magazin Hello.