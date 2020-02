Eksplicitni snimak slavne pjevačice završio na sajtu za odrasle

Snimak američke muzičke zvijezde Niki Minaž (37) izazvao je veliku pažnju javnosti, jer je malo poslije objavljivanja na Instagramu završio među pornografskim sadržajem.

Niki je početkom nedjelje objavila snimak koji pokazuje kako "tverkuje", a u pozadini ide pjesma "Yikes".

Pjevačica je snimljena kako na krevetu vitla zadnjicom, dok na sebi ima skoro providnu haljinu. Kaže da je objavom htjela da zagolica maštu svojih obožavalaca.

Samo dva sata poslije objavljivanja, Niki je primjetila da se snimak našao na popularnom sajtu za odrasle.

Pjevačica je željela da se našali sa onim što se desilo, pa je na storiju je prokomentarisala naslov pod kojim je video objavljen - "Juicy Thick Trinidadian Twerking", piše "People".

Prvobitni snimak tverka zabilježio je 17,5 miliona pregleda i skoro 82.000 komentara.

A post shared by Barbie (@nickiminaj) on Feb 17, 2020 at 11:18am PST

Uslijedile su pohvale fanova i kolega, a voditeljka Beteni Frankl jednom rečju je opisala objavu - "Vještine", prenosi "Telegraf.rs".

NIcki Minaj promoting herself on Pornhub. Guess it was going to happen sooner or later pic.twitter.com/YKzPr8U9V9