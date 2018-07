Francuska glumica optužila reditelja Luka Besona za silovanje

Francuska glumica Sand Van Roj (27) optužila je reditelja Luka Besona (59) za silovanje koje se dogodilo, kako je izjavila, 18. maja u hotelskoj sobi u Parizu.

"Bojala sam se da ću umrijeti. Idući dan toliko me boljelo da sam se onesvijestila. Kad je tako nasilno, to je silovanje. Plakala sam, rekla sam mu da stane, povraćala sam. Tjerao me na odvratne seksualne činove. Pokazala sam mu da ne želim to. To je bilo silovanje", kazala je Van Roj u intervjuu za kanal BFM, koja je navodno u tajnoj vezi s Besonom posljednje dvije godine.

Van Roj ga je prijavila policiji i pariški su policajci potvrdili da je reditelj pod istragom zbog silovanja, prenose mediji.

Glumica, koja se pojavila u dva njegova filma, u prijavi je rekla kako se osjećala loše nakon što je popila čaj i onda se onesvijestila, a onda ju je Beson silovao.

Rediteljev advokat Teri Marembert odbacio je sve optužbe te ih nazvao "fantazijama".