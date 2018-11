Glumac sebi odsjekao ruku i lagao da je veteran kako bi dobijao uloge

Tod La Turet, glumac poznat po ulozi u seriji "Better Call Saul", priznao je da već 20 godina laže da je ratni veteran, te šokirao svijet kada je otkrio da je sam sebi odrezao ruku.

Sve je učinio, kako tvrdi, da bi dobio bolje uloge i unaprijedio karijeru glumca.

"Odsjekao sam sebi ruku pilom. Bio sam u jednoj psihotičnoj epizodi", izjavio je glumac za "KOB4".

La Turet je potom lagao da je ratni veteran, a to mu je omogućilo da dobije uloge u slavnim serijama kao što su ''Better Call Saul'', ''Manhattan'' (2015.), ''Longmire'' (2014.), ''A Bird of the Air'' (2011.), ali i u filma Džordža Klunija ''Muškarci koji bulje u koze'' (2009.).

"Bio sam nečastan. Znam da ću ovim ubiti svoju karijeru i, ako neko misli da ovo činim zbog lične pouke, to nije slučaj", kazao je on.

Kako tvrdi, ne može više da živi s krivicom koju osjeća, a priznao je sve da bi ohrabrio druge koji imaju mentalne poteškoće da uzimaju lijekove, idu na terapije, da im se ne bi dogodila ekstremna psihotična epizoda kao njemu, prenosi "Avaz.ba"

"Moć je u vašim rukama. Uzmite lijekove odmah ujutro. Tako da ovaj put mog života ne mora biti i put vašeg. Zapamtite, sve se desi brzo... prebrzo", zaključio je La Turet.