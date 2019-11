Goca Tržan: Što si veća mučenica, bolja si žena

Popularna pjevačica Goca Tržan, poznata po svom britkom jeziku, u emisiji "Magazin In" koju vodi Sanja Marinković, oštro je osudila balkanski manir, ali se dotakla i tema preljube u brakovima zbog čega je u studiu uslijedio muk.

"Mislim da žene mnogo manje pričaju o tome koliko su neverne nego muškarci. Nije društveno prihvatljivo da žene imaju ljubavnike, a vrlo je prihvatljivo da muškarci imaju ljubavnice i zbog toga žene to rade. Postoje mnogi brakovi koji su spaseni zahvaljujući ljubavnicima. Žene imaju potpuno pogrešnu predstavu, misle kad nađu ljubavnika da će on da učini nešto za njih. Onda kad shvate da je to ista stvar kao i ono što imaju kod kuće, to zbliži muškarca i ženu, bračne drugove. Muškraci imaju potpuno pogrešnu predstavu o tome da mi njih varamo kada se zaljubimo, to nema veze sa životom", rekla je Goca.

Što si veća mučenica i što se više žrtvuješ, bolja si žena i majka, kaže Goca.

"Mi smo na Balkanu vaspitavani u jednom pogrešnom maniru, što si veća mučenica i što se više žrtvuješ, bolja si žena, majka i supruga. Mislim da je to jezivo u 21. veku, da žene i dalje robuju tim stereotipima da moraš da budeš žrtva, da bi te okolina priznala kao dobru suprugu i dobru majku", rekla je Goca, koja je više puta u intervjuima isticala da sa svojim mlađim suprugom Rašom ima savršen brak.