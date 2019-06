Goca Tržan bez dlake na jeziku o anegdoti "ispod pokrivača"

​Goca Tržan je, gostujući u emisiji "Amidži šou" ispričala kako je protekao njen prvi intimni odnos sa suprugom Rašom Novakovićem.

"Njega sam vozala dva meseca. On se baš bio uinatio da mi uleti klizeći. I onda kada sam ja bila u fazonu da nabustujem hormone da se malo popravim, jer sam bila u očajnom stanju psiho-fizičkom, on je došao", počela je priču Goca, a potom kroz smijeh dodala: "On je došao sa nogama obrijanim, mučenik".

"On je čuo da imam fetiš, ali nije znao da ne treba da obrije noge nego da ih skrati mašinicom. Komšija mu nije dao mašinicu, pa je uzeo brijač i izbrijao se. Došao je kod mene upaljen, budi Bog s nama! Taj naš prvi intimni odnos je bio nešto najsmešnije što sam u životu doživela. Ne u smislu najlošije, nego smo se smejali. U naponu strasti je rekao: “Čekaj malo, stani! Jaoj, što me svrbi!” i počeo je da se češe. Bio je toliko iskren u tim svojim ludostima, da eto osam godina to traje! Ljubav boli… i svrbi!", zaključila je Goca.