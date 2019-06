Gogu Sekulić ostavio muž?

Kako pišu drugi mediji, svjetski vicešampion u brazilskom džijudžicuu, Uroš Domanović, u utorak uveče, na svoj rođendan, iznenada je otputovao u Cirih i ostavio p,evačicu sa njihovom bebom Vasilijem Andrejom u Beogradu.

Iako je donedavno među njima sve izgledalo kao med i mlijeko, Sekulićeva prolazi kroz ozbiljnu krizu u braku, prema pisanju "Kurira".

"Sve je bilo idealno. Zajedno su boravili u Beogradu, pa su išli u manastir Ostrog da krste dete, a onda su organizovali i proslavu. Djelovali su srećno i zaljubljeno, baš su bili skladni. Vidjelo se da se lijepo slažu i dogovaraju o svemu. Međutim, nešto je puklo. On je iznenada otišao u Švajcarsku, a Sekulićeva ga je odmah poslije toga otpratila sa društvene mreže. On joj nije ostao dužan, pa je uzvratio istom mjerom", kaže izvorpomnutog lista i dodaje da se pjevačica često s mužem svađala zbog posla.

"Oni su na početku veze napravili dogovor da mogu slobodno da se bave svojim karijerama. On regularno ide na pripreme i bavi se profesionalno svojom akademijom, dok je Goga prinuđena da ostane u Beogradu jer je nedavno izdala pjesmu, a vratila se i nastupima. Čini nam se da je Domanoviću to zasmetalo i da je napravljena frka zbog toga. Njemu ne prija medijska pažnja jer ne voli eksponiranje, a toga je bilo dok je boravio u Srbiji. Svjestan je s kim živi, ali nije se nadao da će mu to toliko smetati", kaže izvor Kurira.

Kako su dalje naveli, ni Goga ni Uroš se nisu javljali na telefon da bi potvrdili ili demantovali ovu priču.