Halid Muslimović napao bivšu ljubavnicu: Utajila je porez

Halid Muslimović izvrijeđao je svoju bivšu ljubavnicu Sonju Bašić, s kojom je na sudu jer ga je optužila da ju je prebio i ostao dužan novac.

On ju je nazvao budalom koja ga proganja, i rekao da je manipulatorka koja se u Australiji bavi nezakonitim poslovima.

Osim toga, pjevač je izrazio sumnju da Bašićeva sarađuje s nekim u banjalučkom sudu, gdje se i vodi proces između njih dvoje.

"Istina je spora, ali dostižna. Ta žena je veliki manipulator, pokušava da me uništi, ali bog je veliki i sve vidi. Sve će morati da mi nadoknadi. Priča kako je ona „bos suda“, ne znam da li je mislila na to da s nekim od njih sarađuje. Nisam je tukao, ali ako me osude za to, dobiću samo kaznicu", rekao je Muslimović u emisiji „Grand koktel“ i dodao:

"Angažovao sam advokata u Australiji koji će sve srediti. Ja sad ne mogu da putujem tamo, to je privremeno, ali Sonja će biti ta kojoj će zabraniti ulazak u Australiju kad se sve bude razotkrilo. Ona je organizovala moju turneju po Australiji, ali prijavila je samo jedan koncert, jer valjda nije platila porez", tvrdi on.

Bašićeva je već reagovala na ovu Halidovu izjavu tako što je podnijela dvije nove tužbe.

"Smijala sam se nakon te emisije. Kakva budala, totalno je izgubio kompas. Već sam jednom objavila potvrdu da nisam organizovala njegovu turneju, i to piše na Halidovoj radnoj vizi. Tamo nema mog imena. On će meni da zabrani da uđem u Australiju? Pored zatvora, još mu je i liječenje neophodno! Vidimo se na sudu, ali u BiH, jer on Australiju može samo na slikama da gleda. Nek spremi dubok džep, nema više Sonje da mu plaća sve. Ja sam ta koja je njega ostavila i jedina koja imam dovoljno dokaza protiv njega", poručila je Sonja.

