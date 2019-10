Halidova pretučena ljubavnica dolazi u banjalučki sud s dipolomatskim predstavnikom

Sonja Bašić će u banjalučki sud 29. oktobra doći zajedno s diplomatskim predstavnikom, jer je izrazio želju da joj pomogne u procesu protiv Muslimovića, koji negira djelo za koje je optužen.

Na prvom susretu Halida Muslimovića i njegove bivše ljubavnice Sonje Bašić, koji će se dogoditi u banjalučkom sudu 29. oktobra, pojaviće se i australijski konzul iz Beča, saznaje Kurir.

Prisustvo visokog diplomatskog predstavnika na suđenju folk pjevaču, optuženom za prebijanje Bašićeve, neophodno je prije svega kao podrška žrtvi koja je po rođenju državljanin Australije. On je od samog početka upućen u Sonjin problem i spreman je da joj je pomogne u svemu što joj zatreba, kao što bi uradio i za druge sunarodnike.

“Sonja je obavijestila ambasadu o tome da ju je Halid pretukao odmah kad se to desilo. Takva su pravila. Uputila ih je u sve, čak i koliko joj novca Halid duguje. Od tada se ljudi iz ambasade stalno raspituju za ovaj proces i pružiće joj svu moguću pomoć”, kaže izvor.

Ime Halida Muslimovića prekjuče je odjeknulo cijelim svijetom jer je na australijskoj državnoj televiziji emitovana emisija „A Current Affair“ (Aktuelna afera) u kojoj je govorila Sonja, objasnivši kako je postala žrtva poznatog pevača, kada i zašto ju je pretukao i koliko joj novca duguje.

“Ispričala sam sve o ovoj aferi, počevši od toga da smo bili u vezi, da sam ja finansirala njegovu karijeru, spotove, putovanja, plaćala školovanje njegovoj djeci, davala mu razne poklone. Na kraju, kad sam došla u BiH da raskinem vezu s njim i da tražim moje pare, on me pretukao. Novinara je zanimalo koliko je sve to koštalo, pa sam ja rekla oko 400.000 dolara, što je istina”.

“Ali ja na sudu od Halida potražujem 107.000 evra jer imam dokaze da sam mu ih poslala preko banke. Ako ste gledali emisiju, čuli ste da je govorio i advokat, kao i psiholog, koji je za Halida rekao da je sociopata, da treba da budem srećna što sam ostala živa jer ljudi s takvim poremećajem vremenom postaju sve agresivniji”, kaže nam Bašićeva, a na pitanje da prokomentariše Halidove optužbe da se lažno predstavila u emisiji, rekla je:

“Zakon o sigurnosti u Australiji nalaže da se žrtve u javnosti predstave pod drugim imenom, da bi bile zaštićene, pa sam se zato ja u emisiji predstavila kao Sara Keno. Ono što Halid treba da zna jeste da je na sudu zbog optužbi za nasilje i pokušaj ubistva i da ga je tužila Sonja Bašić jer joj duguje novac! O tome treba da brine, a ne ko je Sara Keno i slične gluposti”, izjavila je Sonja.

(Kurir)