Igor Kojić podnio papire za razvod

Hrvatska pjevačica Severina Kojić i Igor Kojić riješili su da stave tačku na četiri godine dug brak.

Prema navodima medija u Srbiji, Igor Kojić je podnio zahtjev za razvod braka, a razlog je to što pjevačica ima brojne finansijske probleme.

Naime, Severina je nekoliko dana nakon proglašenja vanrednog stanja u Srbiji usljed pandemije virusa korona došla u Beograd i provela skoro dva mjeseca kod svekra Kebe u porodičnoj kući na Bežanijskoj kosi, gdje su počele velike razmirice između nje i Igora.

"Igor je od samog početka veze navikao da Severina zarađuje mnogo para od nastupa, a da on lagodno troši. Dečko nema zanimanje, njemu je jedini cilj da uživa, putuje i da za to troši Severinine pare. Kad je krenula pandemija, Severina je prestala da nastupa, kao i svi pevači, a pošto ima mnogo kazni koje mora da plati sudu, plus životne troškove, koji uvek padnu na nju, morala je da, narodski rečeno, zavrne slavinu. Igor je tad poludeo", objašnjava izvor za Srpski Telegraf i otkriva da su problemi bili sve veći kako su Severinina dugovanja rasla.

Kako saznaje Telegraf, Igora roditelji nisu podržali u ovoj namjeri. Srpski Telegraf ranije je pisao o tome da pjevačica državi Hrvatskoj mora da isplati paprenih 208.000 evra zbog toga što je čak osam puta prekršila zabranu objavljivanja fotografija maljoletnog sina Aleksandra. Prema navodima izvora, Opštinski sud u Zagrebu je donio tu presudu zarad zaštite bezbjednosti djeteta, a Severina se žalila Drugostepenom županijskom sudu u Dubrovniku, koji je njenu žalbu odbio i potvrdio presudu Opštinskog. U međuvremenu, osam puta je objavila fotografije na kojima se vidi Aleksandar, a kazna joj se svaki put duplirala. Prva je bila oko 700 evra, sljedeća 1.400 evra i tako je ubrzo dostigla ogroman iznos.

Severina Kojić, otkako se vratila u Zagreb, nije se videla sa suprugom Igorom.

(Espreso.rs)