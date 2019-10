Ispovijest braće Matić: Nepažnjom doktora smo ostali slijepi

Budući da se godinama unazad nagađalo i pisalo o stanju Saše i Dejana Matića i njihovom gubitku vida, konačno, nakon brojnih, po porodicu bolnih nagađanja, braća Matić progovorila su na ovu temu.

Dejan se nikada nije raspitivao čija je greška u pitanju, ali tvrdi da je nečiji propust razlog što su on i njegov brat slijepi.

"To je nepažnja. Sada, koga… Nisam nešto detaljisao i raspitivao se čija. Da li je lekar, da li je medicinska sestra, nisam ulazio u to. Bilo je rođenje pre vremena. A, da je bila nepažnja, bila je", priznao je Dejan za Telegraf JETSET.

Na pitanje da li je istina da je imao mogućnost operacije i vraćanja vida, ali da zbog Dejana nije to učinio, Saša kaže da je to laž.

"Ma ne, to je bezveze priča. Oni su hteli na nama da rade nekakve ekperimente. To nisu dozvolili roditelji, a ni mi", kaže Saša i naglašava:

"Ja tako ne volim što se godinama priča o toj temi, da vi nemate pojma! Dve najgore teme, one koje najmanje volim su – da li sam u svađi sa bratom i šta je bilo sa mojim vidom. Moji prijatelji i ljudi koju su sa mnom u stalnom kontaktu znaju kako ja živim i znaju da ovaj život volim najviše na svetu. Da li sam se ja lečio i kod koga sam se lečio, to je moja privatna stvar. Ima jedna priča kada je jedan moj prijatelj nazvao taksi, a oni su ga pitali: “U kom pravcu idete?”, a on je rekao: “Koga to zanima osim mene?” Živim normalno i ne bih dao ovaj život ni za šta na svetu", zaključio je Matić.