Izgorio pasat Zmaja od Šipova

ŠIPOVO - Pasat rijaliti zvijezde Ilije Grahovca, poznatijeg kao Zmaj od Šipova, izgorio je jutros u mjestu Čifluk kod Šipova.

"Nezavisne" nezvanično saznaju da je policija saznala za ovaj događaj, ali da Grahovac nije želio njihovo postupanje, jer je u pitanju samozapaljenje.

"Grahovcu se vozilo zapalilo u vožnji i on događaj nije prijavio policiji, ali je policija saznala da je došlo do tog požara. Međutim, on se izjasnio da ne želi da policija postupa", pojašnjava izvor "Nezavisnih".

Do kvara i požara je, po svemu sudeći, došlo ispod haube, a povrijeđenih nije bilo. Nije poznato kolika je šteta na vozilu Grahovca, koji, kako je nedavno izjavio, planira da gradi i političku karijeru.