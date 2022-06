Jelena Karleuša i Aca Lukas zaratili zbog Milice Pavlović i Ane Nikolić

Pop diva Jelena Karleuša podržala je mlađu koleginicu Milicu Pavlović i ušla u žestoki sukob sa Acom Lukasom, nakon što je folk pjevač podržao Anu Nikolić koja je snimila demo verziju pjesme "Provereno".

Naime, Lukas je na Instagramu objavio izvedbu Nikolićke i napisao "bravo". To je razbjesnilo Jelenu, koja se oglasila na društvenoj mreži i Aci očitala lekciju.

"Kakav je bre ovo način? Na šta ovo liči? Sram vas bilo bre! Apsolutna podrška za Milicu! Pevam skoro 30 godina i nikada se ovakve stvari nisu dešavale", napisala je JK na Instagramu i nastavila:

"Nekada poznati 'pevač' sada ne može ni da govori od kokaina i oštećenja mozga zbog zloupotrebe raznih supstanci! A kamoli da peva! Ali zna da se*e i piše gluposti i svađa se sa ženama! E pa ja ipak mnogo i pevam i pišem i malo mi bolje radi mozak. Prema tome ne se*ite narkomani, svi vi tu na gomili i ostavite Milicu Pavlović i njenu pesmu na miru! Ne ljutite me, jer mene ne možete ni da zastrašujete kao nju, a ni da reketirate. Kako vas, bre, nije sramota? Matore budale! Lako je ku*čiti se nad slabijim, je l?", napisala je Jelena na Instagramu.

Naravno, Lukas nije odolio, a da joj ne odgovori zbog čega je njihov sukob putem mreža poprimio "malo veći nivo".

"Zatečen sam ovakvim nevaspitanim i nadasve isfrustriranim napadima dotične nazovi gospođe! Ali, ja je razumem. Reprezentacija je u poslednjih desetak dana imala velike obaveze (čak četiri važne utakmice), pa je dotična očigledno bila uskraćena za zadovoljenje njenih, inače, ogromnih potreba! Neka se ne sekira, evo kvalifikacije se nastavljaju tek na jesen, a i u prvenstvima je pauza, pa će biti vremena za 'druženje'! Dotle ćemo joj oprostiti ovo lečenje frustracija, jer se to u najmanju ruku od nje i očekuje! P. S. preporuka: reprezantacija BiH je slobodna ovih dana, pa da probaš kod njih", napisao je Lukas.

Ubrzo se oglasila i Jelena i nastavila da se prepucava sa Lukasom.

"Zar se nismo dogovorili da ćutiš kad te k***m kad ja pričam? P. S. ( U komunikaciji sa džukelama koristim lajanje jer samo to razumeju). Prema tome, džukac avavav av, uhapsićemo ti dilera! Policija! Ovaj opet kupuje jeftinu robu! Propustite ga kroz šake pa da peva ko mu prodaje! I da, da ponovim - od*ebite klošari od Milice Pavlović! U čemu je problem?", napisala je Karleuša i dodala:

"Idemo: Napred, nazad, nemaš gde, sad tvoj diler pao je. Ismevaš Bunibrod, a? Zavisniku, ovde imaš posla sa Fontanom. Odjebi svojim psećim kratkim nogicama u malim troskocima i ne napadaj više žene. Ajde sad paljba, idi duvaj borski ku*ac i ne izazivaj me više. (A taman sam se odmorila od ovog polusveta i ne vredi! Ne vredi, ne vredi! A pevači koji ćute i gledaju sve ovo? Pa pi*ke jedne! Eto. Pi*ke jedne, zato i jeste tu gde jeste! Mrš!)", napisala je Jelena.

Ni tu nije bio kraj ratu pop dive i Lukasa. Folker joj je odgovorio.

"Lepoto: Ne karaš ti nikoga. Tebe karaju! Mada ne znam odakle im želudac? Dokle treba da te učim da kad vređaš, naučiš da vređaš. Prvo: uvreda 'narkomančino' i nije neka uvreda. Ali, pošto ne možeš da nađeš ništa drugo, tebi je to jedina mogućnost da probaš mene da uvrediš! A sada: i moj, kako ti kažeš 'sprženi mozak' je trenutno najmanje duplo jači od tvog pilećeg mozga, instaliranog u glavi krokodila! Zašto te zovu moderna sfinga. Zato što si pola žena, pola idiot! Zato što izgledaš gore od poziva za vojsku. Zato što samo mogu da te je*u intelektualci sa dvocifrenim IQ-om. Zato što pevaš kao da ti je neko zgazio na kurje oko. Je l zato što sam morao detetu da skidam temperaturu celu noć kad je tebe videla pored mene na onom spotu nesrećnom gde se za*ebah pa snimih sa tobom duet! Kažeš da je meni spržen mozak! Na tvoju sreću, ti tu nemaš šta da spržiš, a šta je kod tebe sprženo, to je cela nacija videla na tvojim poznatim porno selfijima gde posle tvrdiš da je to što 'sprženo' tuđe! Nisam te pominjao, a ni dirao! Najbolje bi bilo da mi se skineš sa kičme i publicitet koji odavno nemaš, tražiš na drugom mestu. Za Karelušicu. P. S. Bolje bi ti bilo da tu krokodilsku njušku zariješ u svoje dvorište i zapitaš se zašto onaj tvoj priplodni bikčić ( u narodu poznat kao 'veseljko', je*e sve što mu padne šaka, samo tebe ne). Za Karelušana", napisao je Lukas.

Uslijedio je i Jelenin odgovor:

"Duboko se izvinjavam na rečniku koji sam upotrebila u prethodnim storijima. Deco, vi tako ne treba da pišete i pričate. Ali jedan zli čika izazvao je reakciju koja je nekada potrebna da bi se zle čike kaznile. Inače, čika se i drogira, što vi nikada ne smete da radite, jer je to isto što i najgora smrt. Da bi pomogli čiki da se vrati na pravi put, moramo da ga prevaspitamo, a metode su nekada grube i nisu za dečije oči i usi. Šta raditi kad se neko drogira? Odvesti ga na lečenje (ili u manastir na lopataranje po leđima), prijaviti policiji zle čike koje prodaju drogu i biti dobar građanin. U ekstremnim slučajevima, ako čika nastavi da se drogira i napada sve, brzo protrčati pored zlog čike i svom snagom vrisnuti 'narkomančino'! Tada čika doživi lekoviti stres i razmisli o svom životu."

Podsjetimo, nedavno je u javnost dospjela demo verzija pjesme "Provereno" koju je najprije otpjevala Ana, ali ju je na kraju ipak kupila Milica. Čim je numera izašla, u javnost je dospjela i verzija koju je otpjevala Nikolićka, pa se na društvenim mrežama povela polemika koja ju je bolje otpjevala. Ana je numeru čak pjevala i na nastupu u Beogradu proteklog vikenda.

(Telegraf.rs)