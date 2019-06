Jelena Rozga u novoj vezi?

Hrvatsko pop diva Jelena Rozga je prije izvjesnog vremena raskinula ljubavnu romansu sa violončelistom Stjepanom Hauserom, a iako o svom ljubavnom životu veoma rijetko govori u javnosti, za medije je priznala da bi voljela da pronađe čovjeka sa kojim bi provela ostatak života.

Sada se šuška da je Rozga uplovila u vezu sa tridesetogodišnjim Srbinom sa kojim je zaboravila na loše ljubavno iskustvo sa Hauserom.

"Jelena je poslije raskida sa Stjepanom jako patila i nije mogla ni da zamisli da će joj se tako brzo desiti nova ljubav, uz koju će potpuno zaboraviti na loše iskustvo. Novog dečka upoznala je preko zajedničkih prijatelja na jednom beogradskom događaju malo poslije burnog raskida, dopali su se jedno drugom od prvog trenutka i bilo je jasno da će kad-tad završiti zajedno", kaže izvor blizak pevačici.

Sagovornik je takođe dodao da je poslije višenedjeljnog dopisivanja sa prijateljima i njihovog ubjeđivanja da treba da krene dalje, Rozga pristala da izađe na večeru sa deset godina mlađim dečkom.

"Budući da su oboje karijeristi i da ne žive u istim državama, nekoliko prvih mjeseci veze rjeđe su se viđali, ali kad god se ukazala prilika, trčali su jedno drugom. On je godinama živio i radio u više evropskih gradova i tek skoro se vratio u Srbiju. Jelena je išla kod njega, on je dolazio u Hrvatsku i nekako su uspjeli da opstanu. Desetogodišnja razlika u godinama im ne pravi nikakav problem, on je mazi i pazi i okrenut joj je sto posto. Poslije Stjepana, koji je prema njoj bio jako loš, bio joj je više nego potreban muškarac koji mu je potpuna suprotnost", priča izvor i dodaje:

"Jelena ne želi da izgubi privatnost i sreću koju pored tog dečka ima. Odmah na početku ga je zamolila da ni po koju cijenu ne otkriva da je sa njom. Za njih znaju samo najbliži prijatelji i sigurno još neko vrijeme neće biti spremna da javno istupi i kaže da je zaljubljena u toliko mlađeg muškarca. Ipak, planiraju zajednički život i pitanje je dana kada će morati da objelodane vezu. Do tada nek se vole i uživaju. Zadovoljstvo ju je gledati tako srećnu i nasmijanu", završava sagovornik, piše Pink.rs.