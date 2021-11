Jovana Jeremić: Ne razvodim se

Jovana Jeremić kaže da se ne razvodi od supruga Vojislava Miloševića, kako su prenijeli svi mediji.

Naime, voditeljka"Novog jutra" na televiziji Pink, napravila je pravu pometnju zato što je skinula sa Instagrama suprugovo prezime.

"Skinula sam muževljevo prezime sa Instagrama jer sam na Fejsbuku samo Jovana Jeremić, pa sam želela da svuda bude tako. To je moje umetničko ime i tako će biti do kraja života. Jovana Jeremić je institucija, bez obzira na to ko mi je partner ili muž", kaže voditeljka.

"Nisam se još razvela, ali ne znači da kroz neko vreme neću biti razvedena. Kada budem donela tu odluku, napisaću saopštenje i na taj način obavestiti javnost. Ja odlazim onda kada vidim da ljubavi više nema i kada nam se ambicije ne poklapaju. Kada ti u životu ne ide sa nekim, odeš! Tako je pošteno. A ja sam uvek fer, korektna i lojalna. Nikada ne varam, jer nisam taj tip. U životu sam imala samo ozbiljne veze i ne znam kako izgleda švalerisati se. Ne razumem žene koje su srećne kada su nekom ljubavnice. Kako možeš da zablistaš ako si nekom druga? Velike žene su rođene za glavne uloge. Samo one mogu da budu velike supruge, majke i biznis-žene", smatra Jovana.

Jeremićka ističe da to što je skinula muževljevo prezime ne znači da je u svađi sa njim i da želi da ga ostavi.

(Kurir)