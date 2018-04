Kajli Džener testom očinstva dokazala čija je Stormi kćerka

Najmlađa sestra iz najpoznatije rijaliti porodice na svijetu, Kajli Džener, početkom februara sa samo 20 godina postala je majka. Ona je godinama bila u burnoj vezi sa reperom Tigom, da bi se samo nekoliko dana nakon njihovog raskida pojavila na Koačeli ruku pod ruku sa novim dečkom, Trevisom Skotom, sredinom aprila.

Ubrzo nakon toga krenula su šuškanja da je Kajli trudna, ona je o tome ćutala, krila se, da bi istinu otkrila tek nakon porođaja (gle čuda, vijest je pustila na dan Superbola, najvećeg sportskog takmičenja u Americi – očigledno je o marketingu učila od svoje mame Kris) – njena kćerkica Stormi rođena je 1. februara.

Svima kojima matematika iole ide od ruke jasno je da su tu stvari, u najmanju ruku, čudne. Kajli je, dakle, ostala trudna u aprilu ili maju. Kada su i Tiga i Trevis bili “u opticaju”. Zato nije čudo da se dugo šuškalo ko je otac njenog djeteta – bivši ili sadašnji. A te glasine potpirivao je i sam Tiga, koji je nekoliko puta natuknuo da bi Kajlino dijete moglo biti njegovo.

Zbog svega toga, Kajli je pristala na DNK test, kako bi jednom za svagda prekinula šuškanja (a vjerovatno i da bi sama sebi dokazala). Jedini njen uslov bio je da Tiga više nikada ne priča o ovoj temi, piše Daily Mail.

Svima je laknulo kada su saznali rezultate testa – otac je Kajlin trenutni dečko Trevis (25). A za to je saznala malo prije nego što je objavila fotografiju svoje kćerkice, 23. marta.

Zbog svega toga Kajli je poludjela kada je Tiga (28) ponovo komentarisao glasine da je on Stormin otac.

“Nikada nisam insinuirao da imam veze sa nečijim djetetom ili porodicom; i nikada neću to raditi. Molim vas, prestanite da širite lažne priče i napadate nečije porodice. Nemam nikakve veze sa tim. Ljudi bi trebalo da mogu da žive u miru”, napisao je Tiga na društvenim mrežama, iako se nekadašnji par dogovorio da o tome više nikada ne pričaju.

I’ve never said anything about someone else’s child or family insinuating my involvement; and will never do so.



Please, Stop spreading false stories and attacking people’s families.



I have nothing to do with any of that.

People should be able to live in peace.