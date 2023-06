Kako su se posvađali Slavko Štimac i Bata Stojković

Slavko Štimac je u nekoliko navrata sarađivao sa legendarnim Danilom Batom Stojkovićem i prisjetio se kako se jednom jako naljutio na svog starijeg kolegu. Sve se desilo na snimanju serije "Salaš u Malom Ritu".

Slavko je negodovao kada je Bata rekao da Štimac ne zna tekst. Tada dječji glumac se naljutio na Stojkovića, a Danilo je na kraju uspio da ga odobrovolji.

"Batu sam upoznao kada sam bio dete. Mi smo prvi put radili zajedno kada sam snimao TV seriju 'Salaš u Malom Ritu'. Imam jednu zanimljivu anegdotu. Nije to anegdota, to je bio događaj. Jako sam se naljutio na njega, prvi dan snimanja (s njim). Ja sam tu mesecima radio i mi smo bili uhodana ekipa i sada dolazi jedan čika i da probamo scenu. I on kaže: 'Mali ne zna tekst.' U, to me strašno pogodilo. Kako ne znam tekst, nije tačno, znam tekst", rekao je Slavko Štimac u emisiji "Oko magazin" na RTS-u i nastavio:

"I onda se sekretarica režije umešala, Mirjana Vuisić: 'Bato, šta ti je? On je dete, on zna tekst. Zna tekst svih uloga. On meni uvek kaže šta je bilo u nekoj sceni. Kako možeš to da kažeš?' Već je bilo kasno, ja sam bio ljut na njega i izašao sam sa scene. Onda je on shvatio šta je uradio. Došao je i rekao: 'Izvini, molim te.' Ne znam kako je to izveo, neko se pojavio i doneo bombonjeru koju je on poručio za mene. Svaki dan mi je donosio bombonjeru na snimanje", prisjetio se Slavko Štimac.