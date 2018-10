Karleuša kupuje vilu u Pekingu

Pop pjevačica Jelena Karleuša uskoro će postati ponosna vlasnica vile u Pekingu.

Otkad je njen suprug, poznati srpski fudbaler Duško Tošić, potpisao dvoipogodišnji ugovor sa Kineskim klubom „Gvanžu RF“, Jelena ne prestaje da traga za savršenom nekretninom u kojoj će ona, ali i njihove kćerkice Atina i Nika uživati kada god otputuju kod Duška.

Jeleni je dosadilo da odsjeda po hotelskim sobama, a budući da je sasvim izvjesno da će Duško naredne dvije i po godine živjeti u Kini, logično je bilo da se kupi i kuća. Nedavno je prilikom posjete suprugu u Pekingu angažovala najbolju agenciju za nekretnine, te agentima jasno stavila do znanja kakav dom želi.

“Osim spoljašnjeg i unutrašnjeg bazena, pjevačica je insistirala na tome da svaka soba ima svoje kupatilo, da vila posjeduje sobu garderober, kao i posebnu sobu za njene cipele, torbe i mnoge druge stvari. Kada su sve stavili na papir, agenti su joj rekli da će takva vila koštati oko milion evra”, ispričao je izvor blizak porodici Tošić.

“Duško nije želio da se pretjerano miješa ženi u izbor nekretnine jer je njemu odavno svejedno gdje će prenoćiti nakon napornih treninga i utakmica.”

Ali, kao svaki muškarac koji želi da svojoj ljepšoj polovini i kćerkicama ispunjava želje koje su u domenu njegovih mogućnosti, srećan je ukoliko u tome uspije, priča dobro upućeni izvor.

Kako je naveo, agenti su već ponudili srpskoj pjevačici određene vile, ali se još nije pojavila ona koja će u potpunosti ispuniti Jelenine stroge i visoke kriterijume.

Podsjećanja radi, najpoznatiji srpski defanzivac Duško Tošić potpisavši ugovor sa klubom “Gvanžu RF” postao je drugi najplaćeniji srpski fudbaler, odmah iza Nemanje Matića. On će za dvoipogodišnji ugovor u ovom Kineskom klubu prihodovati ukupno 14,5 miliona evra. Ova brojka djeluje mnogo čak i za vrhunski evropski fudbal, ali Kinezima pare nikada nisu bile problem. Po ovom ugovoru, Duško Tošić bi trebalo da zarađuje 5,8 miliona evra po sezoni. Pretvoreno u mjesece, to je nešto malo preko 480.000 evra dok je na nedjeljnom nivou to skoro 121.000 evropskih novčanica.

(Alo.rs/Kurir.rs)