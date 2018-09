Kim Kardašijan priznaje: Plačem jer imam veliku zadnjicu

Kim Kardašijan je postala prva asocijacija za velike obline. Međutim, iako ima figuru kojoj teži sve više žena, rijaliti zvijezda je priznala da ne voli svoju veliku zadnjicu.

Naime, u posljednjoj epizodi Keeping Up with the Kardashians, Kim je razgovarala sa sestrama Kloi i Kortni i majkom Kris Džener, kada joj je sestra poručila:

"Kim, kada sedneš tvoje d*pe izgleda ogromno".

Kris je popreko pogledala najstariju kćerku, želeći da joj kaže da taj komentar nije bio lokep, na šta je ona samo dodala

"Ona voli da ima veliko dupe. Nisam rekla ništa uvredljivo", ali Kim je tada otkrila da to nije zaista tako.

"Ne, ne volim. Plačem zbog toga svakodnevno."

Kardašijanova već godinu dana intezivno trenira kako bi dobila tijelo koje dugo priželjkuje, ali čini se da joj je guza jedina prepreka ka cilju.