Kim odabrala ime za sina

​Svi smo već upoznati sa čudnim imenima koja su Kim Kardašijan i Kanje Vest dali svojoj djeci – Nort, Seint i Čikago, a sada je starleta i rijaliti zvezda pričala o tome kako bi se mogao zvati sin koji je na putu.

Ona je sa sestrama Kloi i Kortni gostovala u emisiji voditelja Džimija Kimela, gdje je otkrila da je pretraživala muška jermenska imena, ali da ništa prikladno tu nije uspjela da nađe. Zbog toga joj je na pamet palo da mi možda mogla da nazove sina po mlađem bratu Robertu, koji je ime dobio po njihovom pokojnom ocu.

"Ozbiljno razmišljam da ga nazovem samo Rob, po mom bratu. To još uvijek nije konačna odluka, jer djetetu uglavnom dajemo ime nekoliko dana po rođenju, kada shvatimo koje ime mu najbolje pristaje", rekla je ona i dodala:

"Ali, imam dobar osjećaj kada je to ime u pitanju i moj brat je to već odobrio, pa je svakako u opticaju, iako se to ne uklapa u imena ostale djece. Nort, Seint, Čikago i Rob, ne zvuči baš ujednačeno, zar ne?", istakla je Kim.