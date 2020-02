Ko je Hrvatica koja je raspametila muškarce na koncertu Bekvalčeve?

Natašu Bekvalac na prvom solističkom koncertu pratila je seksi plavuša koja je, sudeći po objava na Instagramu, načisto raspametila muškarce koji su iz prvih redova mogli jasno da je vide.

Riječ je o seksi Hrvatici Tini Walme, jednoj od najpopularnijih i najzaposlenijih na Balkanu.

Tina važi i za jednu od najzgodnijih Hrvatica, s razlogom, a o njenom talentu za ples suvišno je i govoriti.

"Zaljubljena sam u svoj posao", često ističe Tina koja je radila na Severininoj turneji "Magic tour", nedavno je nastupila i uz Jalu brata i bubu Korelija, a gostovala je u spotovima brojnih pjevača sa ovih prostora.

Tina je državna prvakinja u latinoameričkim i standardnim plesovima, a u hrvatskom "Plesu sa zvijezdama" prvo je bila mentorka i partner Janku Popoviću Volariću, a zatim Davoru Gariću.

Tata ju je odveo na prve časove plesa i oduševio je jer se nekada bavio latinoameričkim i standardnim plesovima. Tako je počela njena ljubav prema plesu.

"U isto vrijeme on je vodio plesne turnire, pa je moja ljubav sve više rasla, a i mama mi je radila haljine, lepila šljokice, tako da je zapravo cijela porodica bila u plesu. Pored toga, još sam plesala sa bratom", rekla je jednom Tina za IN magazin.

Ona i brat danas drže plesni klub.

"Moj brat je moja stijena i moja najveća podrška. Bitno mi je njegovo mišljenje i uvijek njega prvog nazovem ako želim čuti iskren odgovor. Jedini je koji me smiri i zna tačno kako funkcionišem. U poslu se nadopunjujemo i jednostavno to ne bi ni sa kim drugim išlo tako. Postoje prepirke, ali brzo to riješimo. Roditelji su nas učili od malena da je porodica najbitnija, tako da brzo zaboravimo na sve loše", iskreno je priznala Tina prošle godine za "Dnevnik.hr".

"Svaki profesionalni sport je težak i uvijek ima odricanja, kao i ozljeda. Mi jednostavno ne znamo što je to slobodan dan, praznik, godišnji odmor. Nije lako, ali ako to voliš vrijedi svaku suzu, potrošeni sat proveden u dvorani i svaki krvavi žulj", rekla je tada Tina, prenosi "Telegraf.rs".

"Moji treninzi podrazumijevaju zagrijavanje, plesanje po nekoliko sati, te istezanje. Naravno, tu je i slaganje koreografije za koje treba određeno vrijeme. Odradim svakako i vježbe snage. Voljela bih da nađem vremena i za teretanu, ali trenutno to nije moguće", ispričala je tada ova ljepotica.

Tina ima seksi, dugu kosu, a kaže da plavu boju nema namjeru da mijenja.

"Tajna je u tome da ja stvarno imam odlične frizere, a imam i jako puno kose. Vjerujte mi, ako mi je kosa u repu 10 minuta počne me boljeti glava od težine. Osim toga dosta je zahvalna, jer imam li valove, ravnu kosu ili kovrdžavu, stajaće dok je ne operem. Jednog dana sam jednostavno rekla frizerki da bih nešto promijenila i tako sam odlučila biti plavlja. Srećna sam sa bojom svoje kose i ne razmišljam da se vraćam u staru", priznala je tada.