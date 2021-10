Kolege ogorčene na Radu i Milana zbog antivakserskih stavova

Bivši par Rada Manojlović i Milan Stanković ne prestaju da objavljuju twittove u kojima iznose antivakserske stavove, te su sada i pojedine kolege prokomentarisale sporne izjave koje pjevačica i pjevač dijele na Twitteru.

Rada i Milan u više navrata šokirali su javnost twittovima o virusu korona i antivakserskim izjavama, a njihove kolege saglasne su u tome da se protive onome što radi bivši ljubavni par.

"Oni su poznati kao veliki stručnjaci! Stvarno ne znam kako ih nije sramota da tako nešto pišu. Izgleda da su postali ozbiljni epidemiolozi. Oni su jako obrazovani i ceo svoj život su posvetili toj oblasti i onda su kompetentni da šire paniku. To je jedna velika sramota što oni pišu dok ljudi umiru. Sramota me je da to komentarišem, to je ispod mog nivoa. Sve u svemu, to govori o njima, a moj savet je da se ljudi vakcinišu da bi se ovaj užas što pre završio", rekao je vidno iznerviran Željko Vasić za "Alo".

Pjevačica Jelena Kostov, zbog toga što je preležala korona virus i imala veliki broj antitela, još uvijek nije primila vakcinu, ali ima namjeru da to učini.

"Ne želim da komentarišem one koji misle drugačije od mene, sačuvaću za sebe svoje mišljenje. Planiram da se vakcinišem čim pre da bih mogla normalno da funkcionišem i da radim", istakla je pjevačica.

Nada Macura istakla je ovim povodom da epidemiolozima treba vjerovati, jer su oni stručne osobe.

"Nisam epidemiolog, ja sam kardiolog, ali mislim da Kriznom štabu i epidemiolozima treba da se veruje jer su oni stručnjaci i znaju šta rade. Što se tiče javnih ličnosti koji šire paniku, to nije u redu jer se situacija iz dana u dan sve više i više pogoršava. Ne ulazim u to šta oni pišu, ali svakako da kao javne ličnosti koje su uticajne na društvenim mrežama treba da vode računa, jer panika ne sme da se širi", rekla je Macura.

