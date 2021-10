Koliko je estetskih zahvata imala Kajli Džener

Kajli Džener (23) je odrasla u centru medijske pažnje. Njena transformacija iz djevojčice u tinejdžerku, a sada i majku, bila je vidljiva cijelom svijetu, što znači da je teško ne primijetiti drastične promjene u njenom izgledu u posljednjih 14 godina otkako je rijaliti "U korak sa Kardašijanovima" prvi put emitovan 2007. godine.

S obzirom na to da je Kajlin trenutni izgled daleko od njenog slatkog izgleda desetogodišnjakinje koja je prvi put postala zvijezda rijalitija, postavlja se pitanje: Koliko je Kajli Džener imala plastičnih operacija? Jer poređenje nekadašnjih i sadašnjih fotografija pokazuje dramatičnu razliku u izgledu koja ne može biti samo "odrastanje".

Figuru pješčanog sata, kažu stručnjaci, sigurno nije dobila razvojem, već implantatima u zadnjici i na području grudi. Ali i za usne kažu da su sigurno imale pomoć stručnjaka.

Evo šta znamo o plastičnim operacijama Kajli Džener.

Fileri za usne

Nakon godina poricanja da je napravila bilo kakvo "poboljšanje" na usnama (tvrdila je da je jednostavno ocrtavala usne kako bi izgledale veće), Kajli je napokon priznala da je stavila filere.

"Imam privremene filere, to je samo moja nesigurnost i to sam htjela da uradim", priznala je Kajli tokom jedne epizode iz 2015. godine.

Kasnije 2017. godine, u epizodi vlastitog rijalitija "Život s Kajli", otvorenije je razgovarala o svojoj odluci da stavi filere.

"Imala sam 15 godina i bila sam jako nesigurna. Imam stvarno male usne. Kad sam napokon doživjela prvi poljubac, dečko koji mi se jako sviđao mi je rekao da nije mislio da ću se dobro ljubiti jer imam tako male usnice. To mi je jako teško palo. Kad ti to kaže tip koji ti se sviđa, ne znam, to je jednostavno jako uticalo na mene. Jednostavno se nisam osjećala poželjno ili lijepo", ispričala je.

Kajli kaže da je to i jedini zahvat koji je radila na licu.

"Ljudi misle da uradila potpunu rekonstrukciju lica, što nije istina. Bojim se tako nečeg. Nikad ne bih to napravila. Ljudi jednostavno ne razumiju šta dobra frizura, šminka i fileri mogu da naprave", rekla je za magazin Pejper.

Grudi

Godine 2015. Kajli je objavila fotografiju na Instagramu koja se odnosila na sjajan trik koji je podijelila u svojoj (sada ugašenoj) aplikaciji, kao odgovor na glasine da je povećala grudi.

"Svi misle da sam nedavno povećala grudi, a nisam. Samo koristim 'bombu' (Bombshell bra) od Victorija sikreta, ona mijenja život. Na njoj su sve moje sestre, sve moje prijateljice i ako ikad želim izgled većih grudi, kupiću bolji grudnjak", napisala je.

Iako je u to vrijeme možda i govorila istinu, pojavljuje se sumnja jer je i na fotografijama bez grudnjaka imala takve velike grudi.

Figura pješčanog sata

Kajlina figura je savršenog oblika pješčanog sata. Ali taj majušni struk znatno je manji od njenih grudi i zadnjice, zbog čega svi vjeruju da je imala nekakvu estetsku operaciju kako bi uvećala zadnjicu.

S obzirom na to da njena figura liči na figuru sestre Kim Kardašijan, stručnjaci su sigurni da je ugradila implantate u zadnjicu, vjerovatno kod istog hirurga kao i sestra Kim, piše "Who".