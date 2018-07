Lazukić pokreće sajt koji će otkriti sve Natašine tajne?

Nakon što je pop zvijezdu Natašu Bekvalac brutalno pretukao u aprilu ove godine, Luka Lazukić riješio je da da sve od sbee kako bi joj dodatno zagorčao život.

On će, navodno, pokrenuti sajt “zbog da jedeš vnago” na kom će otkriti sve detalje i pikanterije iz braka sa ženom koja mu je rodila kćerkicu Katju samo mjesec dana prije nego što ju je pretukao, piše "Blic".

Lazukić, naime, želi da otkrije sve o njegovom i Natašinom odnosu od 2011. do momenta nemilog događaja kada ju je u noći između 13. i 14. aprila prebio dok je u susjednoj sobi bila njihova beba. Njegova ideja je da na sajtu objavi sve račune i slike na kojima će prikazati kako je izgledao pjevačicin salaš u Čeneju prije braka i poslije, kao i stan na Dedinju, te će objaviti njihove privatne fotografije.

On je u ovom suludom planu odlučio da ode i korak dalje, te ima ideju da napravi i rubriku u kojoj će se Nataša Bekvalac pojaviti u ulozi crne udovice, a on će navesti sa kim je sve ona, navodno, bila. Međutim, to nije sve – Lazukić, navodno, namjerava da zakupi bilborde i štandove po svim većim gradovima, najviše u Beogradu i Novom Sadu, da ištampa majice i narukvice sa porukama “Zbog da jedeš vnago”, a da poziv na bilbordima, između ostalog, bude i “A šta kaže Nataša”. On je čak unajmio i čovjeka koji će iscrtavati grafite sa njegovim likom kao poruku “Svi smo mi Luka Lazukić”.

Nataša i Luka oči u oči za dva dana

Nataša i Luka srešće se prvi put na suđenju koje će biti održano 2. jula, povodom nasilja koje je Lazukić izvršio nad pjevačicom. Ovo ročište otvoreno je za javnost, što znači da će novinari moći da prisustvuju. Iako je mogla da traži izuzeće javnosti, Nataša je ostala pri stavu sudije da novinari prisustvuju ročištu, kako bi direktno od nje čuli kroz šta je prošla.

(Blic.rs)