Lepa Brena: Isplakaću se pre Filipove i Aleksandrine svadbe

Lepa Brena kaže da će se isplakati prije svadbe njenog pastorka Filipa Živojinovića i snajke Aleksandre Prijović, kako ne bi plakala pred gostima.

Zvijezda bivše Jugoslavije je bila srećna kada je sin njenog muža Bobe vjerio pjevačicu i sada jedva čekaju veselje koje je zakazano za 21. jun u beogradskom Belexpo centru.

Gazdarica Grand produkcije objašnjava da lako zaplače od sreće kada su porodična slavlja u pitanju.

"Ne postoji trema zbog Filipove i Aleksandrine svadbe, već samo uzbuđenje. On je Bobin sin prvenac i baš smo bili emotivni kada nam je saopštio da se verio. Isplakaću se pre svadbe, da ne bih plakala pred gostima. Nadam se da me neće obuzeti emocije. To je momenat kada shvatite da su deca odrasla i da je sada vreme da imaju svoje porodice i veliku odgovornost", kaže Brena.

Za organizaciju glamurozne svadbe, na kojoj će biti oko 500 zvanica, zaduženi su budući mladoženja i njegov tata.

"Što se venčanja tiče, ja ne pripremam ništa. Boba i Filip organizuju sve, kako bi to bilo glamurozno, nesvakidašnje i svadba koja će se pamtiti za sva vremena. To je jedan ozbiljan posao, jer sada nije kao ranije, kada sam se ja udavala. Tada je bilo dovoljno da se spremi hrana, piće i haljina. A danas je to kao da pripremate jedan ozbiljan igrani film. Uglavnom, njihova svadba će biti jedan spektakl i po enterijeru koji spremaju specijalno za njih", ističe Brena.

Lepa Brena još nije vidjela kako će izgledati vjenčanica njene buduće snajke i kaže da joj se ne miješa u odabir.

"Ne znam kako izgleda Aleksandrina venčanica, ona je sama bira i to je jedini deo organizacije za koji je ona zadužena. Znam samo da će biti prelepa", priča pjevačica.