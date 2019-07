Ljuba Aličić o Darku Laziću: Ako ne ostavi piće od njega nema ništa

Pjevač Ljuba Aličić je bez dlake na jeziku pričao o Darku Laziću kojem se, zasigurno, Ljubine riječi neće svidjeti.

Na pitanje kakvo mišljenje ima o karijeri Darka Lazića i da li može da napravi karijeru poput najvećih imena sa srpske scene, Ljuba je odgovorio:

"Ako bude bio pametan - može. Sad, ja mu nisam tata, ja sam samo jednom rekao, bio sam skoro sa njim kod njega kući... Obožavam njegove roditelje. Znači, da se kane tog pića i da ne govorim sad... Jer, ako to nastavi, od njega neće biti ništa, a ja vrlo žarko želim da on napravi veliki posao! On je zaslužio, on je odličan pevač. Znači, koga mogu da izdvojim to je on, Darko Lazić, Aleksandra Prijović, Tanja Savić, Andreana Čekić, i mala Aleksandra Mladenović. Meni je žao ove male Aleksandre Bursać, ona mi je tako medena, tako dobro peva... E, pa to je meni žao, kad niko nema da dođe i kaže 'čekajte ljudi, ova peva, rastura...'. Razvaljuje kako peva, ali nema hit. Meni je mnogo žao te osobe, ja je mnogo volim ona odlično peva. Pa nek' se ugledaju te mlađe kolege kako ona peva. A ne 'ja gostujem tamo, ja gostujem vamo...'. Ma gde ti gostuješ? Gde? U šupi?", rekao je Ljuba Aličić, piše Telegraf.rs.