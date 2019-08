Lukas nastavlja da vrijeđa Lepu Brenu: Ona je trećedobna štrumpfeta

Aca Lukas ne prestaje da je proziva Lepu Brenu na društvenim mrežama.

On je sada nazvao “trećedobnom Štrumpfetom” i kaže da Brena stajlingom podsjeća na Jelenu Karleušu, sa kojom je takođe zaratio putem društvenih mreža. Lukas je u subotu, poslije koncerta na Ušću uputio uvrijedljive komentare Lepoj Breni putem Instagrama.

U nedjelju je sa uvredama nastavio, ali ispod fotografija drugih korisnika na Instagramu, a sad je čak optužio i da kopira Jelenu Karleušu.

"Je l’ ovo JK (Jelena Karleuša) ili JF (Jahić Fahreta)"pitao je Lukas ispod fotografije na kojoj je Brena u bijelom kostimu sa zavezanom kosom, a potom nastavio da ismijava koleginicu.

“Nego, moj Andrej gleda Instagram i pita me: “Ćale, je l’ ovo JK? Ne zna on! A u trenutku se učinilo i meni. Pa rekoh da pitam. Mislim da nije ni jedno ni drugo! A odgovor je: “Nit je JK, niti JF, a nisu ni labudovi, već iz šume pobegla je teta, to je naša trećedobna Štrumpfeta!,” napisao je revoltirani Aca, prenosi Svet.