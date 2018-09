Luku Lazukića prijavila žena iz Urgentnog centra

Nataša i Luka Lazukić juče su se sreli u Prvom osnovnom sudu na Novom Beogradu, gdje je održano ročište po pjevačicinoj tužbi za nasilje u porodici koje se dogodilo u noći između 13 i 14. aprila.

Nataša je prva stigla i to petanestak minuta prije početka suđenja, a ubrzo je došao i okrivljeni IT stručnjak sa svojim timom advokata. Kada je ugledao ispred sudnice još uvijek zvaničnu ženu, Luka je prevrnuo očima i okrenuo joj leđa. Nataša je, kako piše "Kurir", pred sudijom ponovila sve što je i ranije rekla u iskazima pred državnim organima.

"Nataša je ponovila da je pronašala poruke u telefonu koje su Luki slale žene i da su zbog toga počeli da se svađaju, nakon čega ju je on udario. Istakla je da je uzela telefo i napustila stan. Rekla je da je krenula u nepoznatom pravcu, pa se vratila u stan jer joj se ispraznila baterija. Sačekala je u sobi do deset sati kada je Luka izašao napolje. Tek tada je otišla kod ljekara. Kada je došla u Urgentni, radnici na šalteru je rekla da je muž pretukao, pa ju je ona obavijestila da to mora da prijavi policiji. Nakon toga, kako je ispričala u sudnici, pozvala je advokate koji su je posavetovali da slika povrede. Rekla je i da nije ljubomorna, već je željela da razjasni situaciju, ali da je krenula verbalna rasprava i da je on tada nasrnuo na nju. Objasnila je i da se iz Urgentnog centra vratila zbog toga što je dadilja zvala jer je beba plakala, pa se nakon pet sati ponovo vratila u bolnicu", kaže izvor beogradskog lista.

On navodi da je haos nastao kad su usledila pitanja Lazukićevog pravnog tima.

"Advokati su rekli da je Nataša dala nekoliko kontradiktornih izjava i da su zapazili brojne nelogičnosti koje se tiču situacije. Nije im bilo jasno zašto je dva puta odlazila kod lekara i to u razmaku od pet sati. Pitali su je zašto odmah nije prijavila muža policiji nego je čekala da to učini žena iz Urgentnog centra. Luka je tada imao prigovor na njeno saslušanje i rekao je da je sve slagala i da treba da je bude sramota, te da sve radi zarad ličnih inetresa i da ne misli na svoju djecu. Dodao je da treba da s stidi svojih postupaka jer bruka ne samo njega nego i cijelu njegovu porodicu, a da ćerke ispaštaju", kaže sagovornik "Kurira".

Njihova saznanje potvrdila je Lukin advokat Milica Nicović.

Nataša Lazukić dala je izjavu povodom spornog događaja, a koja je bila kontradiktorna spram izjava koje je dala kod tužioca i koja je u suprotnosti sa materijalnim dokazima koji su priloženi od strane odbrane. Zbog pitanje branilaca i prekoračenja vremena koje je namijenjeno za današnji pretres, na sledećem ročištu će biti saslušana dadilja u svojstvu svedoka. Naredni pretres zakazan je za 1. novembar.

Natašini advokati koji su poručili da su zadovoljni kako je proteklo saslušanje.

(Kurir.rs)