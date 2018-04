Majka Nataše Bekvalac progovorila o Luki Lazukiću

Natašina majka Mira Bekvalac uključila se telefonski uživo tokom emisije na "TV Happy" i ispričala kako je upoznala Luku i šta je njoj kćerka ispričala da se to veče dešavalo.

Ona je najprije rekla da joj se ne sviđa to što se u svim medijima provlači nemili događaj, a potom se prisjetila situacije kada je Luku upoznala na salašu, kada joj je rekao da nema namjeru da se druži sa taštama.

"Izvinite, ali ja sam morala da nazovem, jako sam uzbuđena i nije mi dobro. Luka i ja od prvog dana nismo imali neki kontakt. Upoznala sam ga slučajno na salašu, on se prema meni poneo kao da ne zna da sam majka. Nije ni ustao da se pozdravi. Ona sam ja prišla i on je rekao da nema da se druži sa taštama, niti da ručava i pije kafu sa njima. Ako ja želim da razgovaram sa svojom ćerkom, da to i raspravim. Na to sam rekla da nemam šta da pričam sa njom, da ja svoje dete znam dobro, ali da želim da pričam sa njim", započela je priču Natašina mama, a potom dodala:

"On je ustao, vratio se, seo i rekao Izvolite. Pitala sam ko je, on je rekao svoje ime, ja sam rekla da mi to ništa ne znači. Ja sam IT stručnjak, a ni to mi ništa ne znači. Pošto sam videla da je to baš bila velika zaljubljenost, videla sam gde to vodi, pitala sam ga da li je sposoban, pošto još nije bila trudna, i da li je u stanju da izdržava dete i ženu. On mi je ponudio bankovni račun, ja sam rekla ne i da me to ne zanima, ali Nataša neće moći da radi i da li je on svestan toga. On je rekao da je svestan, ali je za mesec dana inicirao prodaju njenog stana, navodno da bi kupio penthaus iznad njenog stana, počeo je da ga pokazuje mušterijama, i mene je vodio. Zatim je insistirao da se salaš na njega prevede, da bi mogao da ulaže kad sve bude gotovo", ispričala je Mira.

Ona je dodala da je njena kćerka fizički, ekonomski i psihički maltretirana.

"Svaki put kad su oni bili u svađi ja sam to osetila. Videla sam u petak da nešto ne štima. I kad su bili zajedno to je bilo takvo izjavljivanje ljubavi da je to odvratno. On je manipulator, beogradski luzer koji ide od devojke do devojke. Moja ćerka je zaljubljive prirode i to je priznala. Ali on konzumira alkohol i to znam. Što se tiče ekonomskog mlateriranja, ostavio je bez auta i bez dinara. On je odvojio celu porodicu, prijatelje, saradnike. Mi je nismo napuštali, ali ja sam videla da to neće dugo trajati", dodala je ona u emisiji na "TV Happy".

Natašina majka je ispričala šta joj je kćerka ispričala da se dešavalo to veče.

"Ona je ispričala da je on došao, spavao, videla je šta je videla. Kaže da nije imala običaj da gleda njemu u telefon, ali mu je slala poruke i zvala ga, nije joj odgovarao, a ona se zabrinula. Onda je ustala i videla da je došao i zaspao. Uzela mu je telefon i rekla je 'Samo da vidim kad sam ti poslala zadnju poruku', a on je na to skočio i bilo je što je bilo", navodi Mira.

Njena majka je ispričala da nije tačna njegova verzija priče prema kojoj je Luka ujutru poljubio ženu i otišao.

"On je mislio da će to proći kako uvek prolazi. Ispričao je 'Došao sam, poljubio sam ženu i otišao' i to je tako prolazilo. Ovog puta je ušao u sobu poljubio bebu, prišao njoj i a ona mu je rekla 'Da li je moguće da ti sad dolaziš da me poljubiš, naplje, pakuj se!', a on je spakovao stvari i rekao 'Je l tako? Baš smo se okuražili'. Prethodnih puta nije bilo fizičkog nasilja, pa je to možda i moglo da prođe. Ovog puta je bilo fizičkog nasilja, preko toga nije mogla da pređe", kaže Mira.

Ona se podsjetila i da stvari nisu bile sjajne ni pred porođaj, kao ni poslije toga.

"Zadnji dan pred porođaj došla je i dovela dete, ja sam joj rekla 'Ti dete nisi normalna, ne možeš da sedneš u kola, a dovela si dete'. Treći dan kad je izašla iz porodilišta, ona je dovezla dete, ja sam na to rekla 'Ovo je kraj'. Njega nije bilo briga, nije se trudio da ona bude dobro tokom trudnoće, da pomogne oko deteta, videla sam da to ne funkcioniše", dodala je njena majka.

(Kurir.rs)