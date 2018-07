Manekenka o Trampovim žurkama: Osjećala sam se kao komad mesa

Manekenke koje tvrde da su prisustvovale raskalašnim žurkama sa Donaldom Trampom, na kojem su se točile litre alkohola i trošilo mnogo kokaina, prvi put su progovorile u medijima o seksualno neprimjerenom ponašanju prvog čovjeka SAD.

Jedna od njih je za Bi-Bi-Sijev program "Panorama" rekla da se osjećala kao "komad mesa na stočnoj pijaci", dok je druga opisala zabave koje su se održavala devedesetih godina kao "hranjenje požude" sredovječnih muškaraca, prenosi britanski San.

Barbara Piling kaže da joj je bilo samo 17 godina kada ju je modna agencija čiji je bila član poslala na žurku.

"Pitao me je koliko imam godina. Rekla sam 17".

"Odlično, nisi prestara i nisi previše mlada. To je sjajno", odgovorio joj je Tramp.

"Osjećala sam kao da se nalazim u blizini ajkula spremnih da me ugrizu. Osjećala sam se kao da treba da pobjegnem odatle. Sjećam se da mu je jedna od konobarica ponudila piće. Nije uzeo piće, ali ju je udario po zadnjici. Bila je plavuša. On je bio jako glasan. Našalio se u stilu 'ne brini, to nije tvoj bakšiš'", ispričala je ona.

Barbara tvrdi da su i drugi modeli na zabavi takođe govorili o načinu na koji se Tramp odnosio prema djevojkama.

Bijela kuća se još nije oglasila povodom ovog prikazivnja Bi-Bi-Sijevog dokumentarca, ali je Donald Tramp još ranije demantovao navode o svom "seksualno neprimjerenom" ponašanju.

