Marija Šerifović želi postati majka?

Pjevačica Marija Šerifović (34) članica je žirija takmičarskog šoua 'Zvezde Granda', a srpski mediji pišu kako postoji mogućnost da će uskoro napustiti poziciju zbog drugih planova. U posljednjoj emisiji, Marija je dala obrazloženje mogućnosti svojeg odlaska.

"Kad napustim 'Zvezde Granda', onda ću biti majka. Želim se ozbiljno posvetiti tome, a ne da mi dete čuvaju bake i dede", izjavila je Šerifović.

Direktor emisije Saša Popović rekao joj je na to kako će se morati strpjeti još koju godinu jer je neće pustiti da ode.

Šerifović je nedavno na društvenim mrežama progovorila o majčinstvu.

"I dalje sam sama i uživam u tome. Poslednjih nekoliko godina posvećena sam poslu više nego ikada i trenutno je moj fokus na karijeri. Radim vredno kako bih se u starosti mogla odmarati. Šalu na stranu, verujem kako će uskoro i ljubav doći na red", rekla je te dodala kako se ljubav ne dobiva isključivo od partnera.

"Oko mene su majka, prijatelji, moj pas i publika, tako da imam sasvim dovoljno ljubavi koju u jednakoj meri i dobivam i pružam", dodala je, a rekla je što misli i o usvajanju djeteta.

"Usvajanje deteta je najveće delo koje jedan čovjek može napraviti. Divim se ljudima koji su spremni na tako nešto, ali čini mi se da ja još nisam", zaključila je pjevačica čija je pjesma 'Molitva' koju je pjevala na Eurosongu 2007. godine svrstala među top deset pobjednika Eurosonga.

Ostalih devet pobjedničkih pjesama su: 'Waterloo' ABBA (Švedska, 1974.), 'Hold Me Now' Džoni Logan (Irska,1987.), 'Makin Your Mind Up' Bucks Fizz (Velika Britanija, 1981.), 'Ne partez pas sans moi' Selin Dion (Švajcarska, 1988.), 'Fangad av en stormvind' Karola (Švedska, 1991.), 'Love Shine a Light' Katrina and the Waves (Velika Britanija, 1997.), 'Hard Rock Hallelujah' Lordi (Finska, 2006.), 'Euphoria' Loreen (Švedska, 2012.), 'Rise Like a Phoenix' Končita Vurst (Austrija,2014.).