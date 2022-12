Mediji: Anđelka Prpić trudna s najboljim prijateljem bivšeg muža

Srpski mediji objavili su da glumica Anđelka Prpić okečuje dijete s najboljim prijateljem njenog bivšeg muža Darija Prpića.

"Dariju ni na kraj pameti nije bilo da će se Anđelka upustiti u vezu sa čovjekom s kojim je godinama bio najbolji prijatelj. Trebali su čak i da se okume. M. Ž. im je godinama dolazio u kuću. Nije mogao ni da pomisli da bi on sem prijateljstva mogao da ima nešto sa njegovom bivšom suprugom Anđelkom, zbog koje je i ostavio devojku s kojom je bio 11 godina u vezi", ispričao je izvor za Kurir.

Kada mu je jedna bliska osoba ispričala da su oni zajedno već nekoliko mjeseci i da čekaju i dijete, kao i da sve kriju od njega, bio je u šoku.

"Nije mogao da dođe k sebi danima. Uopšte nije sumnjao da je u pitanju laž ili trač, jer je ta osoba jako bliska Anđelki i do detalja je upoznata sa njenim životom", dodao je.

Anđelka i M. Ž. su za trudnoću rekli bliskim ljudima, ali ljubavnu vezu su nastojali sakriti od javnosti.

"On je rekao svojim prijateljima i porodici sretne vijesti i ne krije da je ludo zaljubljen. Ipak, mislio je da će to ostati samo u krugu najbližih. Koliko je voli najbolje govori to da je ostavio dugogodišnju partnerku zbog glumice. Ni Anđelka nije krila ovu priču od najbližih, ali se trudila da to ne dođe do javnosti", rekao je izvor za Blic.