Melanija se konačno oglasila povodom Trampovog "nevjerstva"

Od početka mandata Donalda Trampa, njegov odnos s Melanijom Tramp nalazi se pod lupom američkih medija.

Nagađanja o njihovom odnosu ponovo su došla u središte pažnje nakon nedavnog izlaska knjige "Vatra i bes", u kojoj autor Majkl Volf iznosi detalje iz njihovog života, poput onog da supružnici Tramp u Bijeloj kući imaju odvojene spavaće sobe.

U štampi je zatim objavljena navodna Trampova afera s porno-zvijezdom, kojoj je američki predsjednik putem advokata platio 130 hiljada dolara kako bi ćutala o svemu.

Tramp je porno-zvijezdu upoznao nedugo nakon što je s Melanijom dobio sina Barona, a zbog izbijanja afere, Melanija se nije pridružila Trampu u švajcarskom Davosu.

Volfova knjiga podstakla je i glasine da Tramp ima vezu sa Niki Halej, ambasadorom SAD u UN, ali je Halej u petak te navode oštro odbacila.

O svemu se konačno oglasila i Melanija Tramp, tačnije njen portparol Stefani Grišam, koja je obraćanje javnosti u vezi sa ovom temom označila s "breaking", ali nije rekla mnogo toga.

"Prljava lista pohotnih, i nesumnjivo lažnih izvještaja o gospođi Tramp iz tabloidnih publikacija i televizijskih emisija preliva se u izvještaje 'glavnih medija'. Ona je usredsređena na svoju porodicu i svoju ulogu prve dame SAD, a ne na nerealne scenarije koje mnogi svakodnevno pokušavaju da prodaju u lažnim vijestima", objavila je Grišam na svom Tviter profilu.

BREAKING:The laundry list of salacious & flat-out false reporting about Mrs. Trump by tabloid publications & TV shows has seeped into "main stream media" reporting. She is focused on her family & role as FLOTUS - not the unrealistic scenarios being peddled daily by the fake news.